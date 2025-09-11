DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Kurs der Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Freitagnachmittag Boden gut

12.09.25 16:10 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Electronic Arts legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 172,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
144,26 EUR -0,82 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 172,04 USD zu. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 172,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 41.735 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. USD – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
26.10.2016Electronic Arts NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen