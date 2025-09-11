Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Freitagnachmittag Boden gut

Kurs der Electronic Arts

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Electronic Arts legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 172,04 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 172,04 USD zu. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 172,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 41.735 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. USD – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

