Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Electronic Arts

02.10.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Electronic Arts

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 201,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,04 EUR -0,98 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 201,00 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 705.277 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,920 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Electronic Arts-Aktie springt auf Rekordhoch: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen

Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
