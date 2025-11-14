DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.983 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Kursplus

14.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 201,58 USD.

Electronic Arts Inc.
172,18 EUR -1,70 EUR -0,98%
Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,1 Prozent auf 201,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273.320 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,84 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,920 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Electronic Arts-Aktie wird bei 210,00 USD angegeben.

Electronic Arts ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,85 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Electronic Arts wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte Electronic Arts die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

