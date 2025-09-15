Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 175,15 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,0 Prozent auf 175,15 USD. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,50 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 171,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 326.776 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,28 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 34,22 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD.
Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. USD – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2030 liegen bei durchschnittlich 14,67 USD je Electronic Arts-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
