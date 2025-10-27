Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 200,63 USD ab.

Die Electronic Arts-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 200,63 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 112.072 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,56 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 115,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,57 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,617 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,36 USD je Aktie.

