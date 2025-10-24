Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 200,70 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 200,70 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,56 USD. Mit einem Wert von 200,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 66.359 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 1,50 Prozent niedriger. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Mit Abgaben von 42,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,617 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,67 Mrd. USD – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

