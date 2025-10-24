Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend nahezu unbewegt

So bewegt sich Electronic Arts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 200,70 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 200,70 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 200,90 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 200,56 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 200,62 USD. Bisher wurden heute 225.512 Electronic Arts-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,52 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,617 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen