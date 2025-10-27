DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.609 +1,7%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
Aktienentwicklung

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Montagabend Vortagesniveau

27.10.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Montagabend Vortagesniveau

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 200,69 USD.

Electronic Arts Inc.
172,08 EUR -0,48 EUR -0,28%
Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr bei 200,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,66 USD. Bisher wurden heute 223.960 Electronic Arts-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,52 Prozent. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,59 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

