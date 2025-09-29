Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 201,84 USD.

Die Electronic Arts-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 201,84 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 201,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 391.048 Stück.

Am 29.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 0,95 Prozent zulegen. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Abschläge von 42,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 28.10.2025 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

