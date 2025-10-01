Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schießt am Mittwochabend hoch

Kursverlauf

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,9 Prozent auf 830,60 USD zu.

Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,9 Prozent auf 830,60 USD. Die Eli Lilly-Aktie legte bis auf 832,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 765,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 676.550 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 936,88 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 12,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,87 Prozent.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,87 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,84 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

