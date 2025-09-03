Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Abend an Boden

So entwickelt sich Eli Lilly

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 746,54 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 746,54 USD nach oben. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 746,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 736,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 195.309 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 954,00 USD an. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 27,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,83 USD je Aktie belaufen.

