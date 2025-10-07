DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Notierung im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag gestärkt

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 846,16 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
721,10 EUR 1,10 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 846,16 USD. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 848,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 845,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.215 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 936,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 9,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 624,00 USD ab. Abschläge von 26,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

