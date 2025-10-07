Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 846,16 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 846,16 USD. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 848,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 845,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.215 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 936,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 9,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 624,00 USD ab. Abschläge von 26,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren