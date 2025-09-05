DAX23.727 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.397 ±-0,0%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit Verlusten

08.09.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 723,17 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 723,17 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 722,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 729,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80.206 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 941,56 USD erreichte der Titel am 14.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 30,20 Prozent zulegen. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 36,77 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy zeigt bessere kardiovaskuläre Wirkung als Eli Lilly-Mittel

Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
