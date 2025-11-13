Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 1.025,02 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.025,02 USD nach oben. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.026,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.010,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.725 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 1.026,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 0,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 39,12 Prozent sinken.
Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,92 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Eli Lilly veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,60 Mrd. USD im Vergleich zu 11,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 23,55 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
