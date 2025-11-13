Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 1.024,52 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1.024,52 USD zu. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.032,79 USD. Bei 1.010,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 272.190 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.032,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,09 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,92 USD je Eli Lilly-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,60 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 23,55 USD im Jahr 2025 aus.

