Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 1.022,96 USD ab.

Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 1.022,96 USD nach. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 998,50 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 999,70 USD. Zuletzt wurden via New York 133.966 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.033,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,92 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 23,60 USD im Jahr 2025 aus.

