Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 1.039,78 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 1.039,78 USD. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1.043,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.030,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.283 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.043,22 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,33 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 624,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 39,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,92 USD belaufen. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 17,60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 11,44 Mrd. USD umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 23,60 USD fest.

