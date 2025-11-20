Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend billiger
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.038,33 USD ab. Bei 1.047,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 262.916 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2025 auf bis zu 1.056,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,26 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,44 Mrd. USD eingefahren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,65 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen