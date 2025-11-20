DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Blick auf Eli Lilly-Kurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend billiger

20.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend billiger

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
899,80 EUR -13,30 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.038,33 USD ab. Bei 1.047,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 262.916 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2025 auf bis zu 1.056,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,26 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,44 Mrd. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,65 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen