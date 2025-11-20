Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend billiger

Blick auf Eli Lilly-Kurs

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD ab.

Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1.044,50 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.038,33 USD ab. Bei 1.047,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 262.916 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2025 auf bis zu 1.056,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,26 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,44 Mrd. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 23,65 USD je Eli Lilly-Aktie.

