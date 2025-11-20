Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 1.048,40 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 1.048,40 USD. Die Eli Lilly-Aktie sank bis auf 1.045,36 USD. Bei 1.047,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 109.592 Aktien.

Am 20.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.055,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 0,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,92 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Am 30.10.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 23,65 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

