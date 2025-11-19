Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Mittwochabend positiv
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 1.054,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 1.054,67 USD. Die Eli Lilly-Aktie legte bis auf 1.055,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.030,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 263.663 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.055,36 USD. Dieser Kurs wurde am 19.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 0,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,83 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,92 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
