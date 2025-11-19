DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.447 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,53 -2,0%Gold4.076 +0,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Mittwochabend positiv

19.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 1.054,67 USD.

Aktien
Eli Lilly
913,10 EUR 22,80 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 1.054,67 USD. Die Eli Lilly-Aktie legte bis auf 1.055,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.030,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 263.663 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.055,36 USD. Dieser Kurs wurde am 19.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 0,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,83 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,92 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen