Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gewinnt am Abend
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 762,25 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 762,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 772,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 760,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 220.731 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 939,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,30 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 18,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,87 USD je Eli Lilly-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,83 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
