EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag freundlich

05.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 14,99 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,99 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,91 EUR. Zuletzt wechselten 379.281 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Mit einem Zuwachs von 10,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,52 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

