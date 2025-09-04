EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 14,99 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,99 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,91 EUR. Zuletzt wechselten 379.281 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Mit einem Zuwachs von 10,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,52 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein