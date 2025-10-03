EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die EON SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,98 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 15,98 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 16,06 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 15,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.214 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 53,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

