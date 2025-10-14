EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 16,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 559.463 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,43 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme

Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen