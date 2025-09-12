EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Mittag stärker

EON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,61 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 15,61 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 15,61 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 577.126 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von EON SE.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

