Notierung im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag schwächer

30.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,86 EUR -0,17 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 446.638 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

