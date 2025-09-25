EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit roter Tendenz

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,99 EUR ab.

Das Papier von EON SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 15,99 EUR ab. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 388.755 Stück.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

