EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Mit einem Wert von 16,07 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 16,07 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 16,12 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 16,07 EUR. Bei 16,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.339 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,02 Prozent. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 35,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

