Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag seitwärts

26.09.25 09:27 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Die Aktie von EON SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,95 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 15,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 16,03 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.496 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

