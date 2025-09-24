DAX23.599 -0,3%ESt505.456 -0,2%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,97 -0,1%Gold3.756 +0,5%
DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag leichter

25.09.25 09:26 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,76 EUR -0,06 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,68 EUR nach. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,64 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.793 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,43 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

