EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag fester

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 15,74 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,78 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.783 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

