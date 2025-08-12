E.ON Aktie
Marktkap. 41,34 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 15,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eon habe solide Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Defensive Eigenschaften, stetig steigende Gewinne und eine erwartete Erhöhung der bereits hohen Netzinvestitionen seien im Bewertungsaufschlag aber bereits reflektiert. Zudem gebe es bessere Dividendenzahler im Sektor./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Halten
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
15,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
