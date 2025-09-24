DAX23.394 -1,2%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,10 ±0,0%Gold3.752 +0,4%
EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag freundlich

EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 15,84 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Bei 15,88 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 530.307 EON SE-Aktien.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

