EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 15,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 15,48 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,54 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.669.875 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,00 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,38 EUR.

EON SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,22 Mrd. EUR – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

