EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,35 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 15,35 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,30 EUR. Bisher wurden heute 298.288 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 15,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,38 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

