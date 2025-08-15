EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende

TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant



16.08.2025 / 03:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant Hamburg, 16. August 2025 Infolge der heutigen Unterzeichnung zum Erwerb eines umfangreichen Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen und dem damit erwarteten Anstieg des operativen Cashflows, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG, die Ausschüttungsquote für die Dividende, erstmalig für das Geschäftsjahr 2026, von bisher 40% des FFO I auf mindestens 50% des FFO I zu erhöhen. In Bezug auf die Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist unverändert die bisherige Ausschüttungsquote von 40% des FFO I geplant. Kontakt TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor Relations & Public Relations Telefon +49 (0) 40 380 32 305 ir@tag-ag.com





Ende der Insiderinformation

