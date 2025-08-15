DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.708 +0,5%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Trump und Putin sprechen in Alaska über den Ukraine-Krieg Trump und Putin sprechen in Alaska über den Ukraine-Krieg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

16.08.25 03:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,70 EUR -0,30 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Dividende
TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

16.08.2025 / 03:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

 

 

 

AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

 

 

Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant

 

 

Hamburg, 16. August 2025

 

Infolge der heutigen Unterzeichnung zum Erwerb eines umfangreichen Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen und dem damit erwarteten Anstieg des operativen Cashflows, planen Vorstand und Aufsichtsrat der TAG Immobilien AG, die Ausschüttungsquote für die Dividende, erstmalig für das Geschäftsjahr 2026, von bisher 40% des FFO I auf mindestens 50% des FFO I zu erhöhen.

Wer­bung

 

In Bezug auf die Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist unverändert die bisherige Ausschüttungsquote von 40% des FFO I geplant.

 

 

Kontakt

 

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

Wer­bung

 


 


Ende der Insiderinformation

16.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2184794

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184794  16.08.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf TAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAG Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
12.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAG Immobilien AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen