Mutares-Aktie: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen
Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet.
Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft Mutares am Dienstag in München mit.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Millionen Euro nach minus 156 Millionen vor einem Jahr.
/tav/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2025
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.2025
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.11.2024
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.10.2024
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.10.2024
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
