Erfolgreicher Umbau

Mutares-Aktie: Mutares zurück in den schwarzen Zahlen

12.08.25 08:59 Uhr
Mutares-Aktie: Mutares beendet H1 mit Umsatz- und Gewinnplus | finanzen.net

Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
30,05 EUR 0,55 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.223,8 PKT 29,3 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft Mutares am Dienstag in München mit.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Millionen Euro nach minus 156 Millionen vor einem Jahr.

/tav/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
