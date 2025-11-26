Erste Schätzungen: Costco Wholesale öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Costco Wholesale stellt voraussichtlich am 11.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
27 Analysten schätzen, dass Costco Wholesale für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 67,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Costco Wholesale einen Umsatz von 62,15 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 18,21 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 296,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 275,24 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.04.2019
|Costco Wholesale Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.09.2018
|Costco Wholesale Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.08.2018
|Costco Wholesale Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.06.2018
|Costco Wholesale Outperform
|Telsey Advisory Group
|08.03.2018
|Costco Wholesale Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2017
|Costco Wholesale Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.2016
|Costco Wholesale Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.2015
|Costco Wholesale Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2015
|Costco Wholesale Hold
|Williams Capital
|30.09.2015
|Costco Wholesale Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.09.2006
|Update Costco Wholesale Corp.: Underweight
|HSBC Securities
