DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.983 -0,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T Take Two 914508 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vom Industriemetall bis zum Agrarprodukt: Darum eignen sich Rohstoffe für jedes Portfolio Vom Industriemetall bis zum Agrarprodukt: Darum eignen sich Rohstoffe für jedes Portfolio
Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Erste Schätzungen: Fluence Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

09.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluence Energy
17,95 EUR 0,70 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Fluence Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,39 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,267 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fluence Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fluence Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fluence Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fluence Energy

DatumMeistgelesen
Wer­bung