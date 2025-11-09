Erste Schätzungen: Fluence Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Fluence Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,39 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,267 USD je Aktie, gegenüber 0,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
