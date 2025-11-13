eToro Aktie News: eToro am Nachmittag tiefer

eToro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Das Papier von eToro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,8 Prozent auf 39,78 USD ab.

Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,8 Prozent auf 39,78 USD nach. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 39,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 40,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 120.941 eToro-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 10.11.2025 vor.

Die eToro-Bilanz für Q1 2026 wird am 16.06.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

