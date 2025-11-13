DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag tiefer

13.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Das Papier von eToro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,8 Prozent auf 39,78 USD ab.

Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,8 Prozent auf 39,78 USD nach. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 39,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 40,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 120.941 eToro-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 10.11.2025 vor.

Die eToro-Bilanz für Q1 2026 wird am 16.06.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

