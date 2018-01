Aixtron: Der Apple-Profiteur

€uro am Sonntag

Kurstreiber sei vor allem der konsequente Umbau gewesen, erklärt Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe. Der Maschinenbauer hat die Kosten vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung deutlich gesenkt. Im operativen Geschäft profitieren die Rheinländer unter anderem von Apples neuem iPhone: Aixtron baut eine Maschine, mit der Apple-Zulieferer einen Sensor für die Gesichtserkennung Face ID herstellen. Diese könnte Aixtron auch an andere Kunden ausliefern, kalkuliert Iltgen.Aber: "Die Nachfrage danach wächst nicht mehr so stark." Einen Schub könnte dagegen das Geschäft mit OLED-Displays geben. Der Maschinenbauer ist an der Börse derzeit rund 1,4 Milliarden Euro wert. Das ist stattlich - für 2017 werden Erlöse von lediglich 232 Millionen Euro erwartet.: Zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Die Aktie ist aber hoch bewertet. Anleger sollten ­darum Teilgewinne mitnehmen.