Etsy-Aktie: Kurstreiber Weihnachten?

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Chef Josh Silverman lag mit der Umsatzprognose von bis zu 690 Millionen Dollar für das traditionell starke Weihnachtsquartal unter den Prognosen der Wall Street. Inzwischen zieht der ­Aktienkurs jedoch wieder an. Weil die Waren, die bei Etsy angeboten werden, von den Verkäufern selbst gefertigt sind, bleibt die Plattform im Weihnachtsgeschäft im Gegensatz zu herkömmlichen Onlinehändlern von Engpässen in der Logistik verschont. Es ist also gut möglich, dass der New Yorker ­Onlinehändler für Selbstgemachtes ein ­starkes Weihnachten feiert.

Bildquellen: Spencer Platt/Getty Images

