Deutsche Bank-Aktie: Investmentbanking ade

€uro am Sonntag

Erst bei der Halbjahresbilanz am 24. Juli will Christian Sewing seine Pläne konkretisieren, inzwischen sind aber bereits jede Menge Details durchgesickert.der "Süddeutschen Zeitung" zufolge soll es das Segment Unternehmens- und Investmentbanking künftig nicht mehr geben. Die Transaktionsbank - für Zahlungsverkehr zuständig - soll mit dem Unternehmenskundengeschäft zu einer Corporate Bank mit eigenem Vorstandsressort zusammengeführt werden.Das Investmentbanking, das für die globale Ausrichtung der Deutschen Bank steht, soll stark schrumpfen. Der mutmaßlich geplante Abbau von 15.000 bis 20.000 Stellen dürfte vor allem im zuletzt schwachen, aber kostenintensiven Handelsgeschäft stattfinden. Investmentbanking-Vorstand Garth Ritchie wird wohl den Hut nehmen müssen, dem Vernehmen nach will Sewing das Ruder selbst in die Hand nehmen.soll bis zu fünf Milliarden Euro kosten, was der Bank 2019 erneut einen Verlust ­bescheren dürfte. Der Aufsichtsrat will die Pläne diesen Sonntag diskutieren.__________________________