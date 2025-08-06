European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 0,044 EUR.

Um 15:59 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,044 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,045 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,044 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 769.413 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 0,055 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 25,688 Prozent Luft nach oben. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Mit einem Kursverlust von 67,431 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.09.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net