European Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von European Lithium

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 0,049 EUR.

Um 12:03 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 5,0 Prozent auf 0,049 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,049 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,051 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 401.412 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. 11,837 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 245,070 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net