European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 0,050 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:02 Uhr 4,6 Prozent auf 0,050 EUR. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,049 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.880.183 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,055 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,484 Prozent. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Mit einem Kursverlust von 71,371 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net