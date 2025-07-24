DAX24.199 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
CTS Eventim Aktie News: Bären lasten am Donnerstagmittag auf CTS Eventim

21.08.25 12:06 Uhr
CTS Eventim Aktie News: Bären lasten am Donnerstagmittag auf CTS Eventim

Die Aktie von CTS Eventim gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CTS Eventim-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 18,8 Prozent bei 80,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
82,65 EUR -16,15 EUR -16,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die CTS Eventim-Aktie in der XETRA-Sitzung um 18,8 Prozent auf 80,70 EUR ab. Die CTS Eventim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,10 EUR ab. Mit einem Wert von 82,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CTS Eventim-Aktie belief sich zuletzt auf 569.655 Aktien.

Am 20.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,39 Prozent könnte die CTS Eventim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,77 Prozent könnte die CTS Eventim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CTS Eventim-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,66 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,00 EUR je CTS Eventim-Aktie aus.

CTS Eventim gewährte am 22.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CTS Eventim ein EPS von 0,70 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 498,58 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,73 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CTS Eventim am 20.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CTS Eventim-Aktie

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
10:21CTS Eventim BuyUBS AG
10:21CTS Eventim AddBaader Bank
10:06CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11CTS Eventim OutperformBernstein Research
09:11CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
