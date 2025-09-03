DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,54 +1,0%Dow 45.435 -0,4%Nas 21.693 -0,1%Bitcoin 94.985 +0,0%Euro 1,1718 +0,6%Öl 65,65 -1,8%Gold 3.594 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 7,79 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Jefferies & Company Inc.

CTS Eventim Buy

20:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach dem angekündigten Abschied von Finanzvorstand Holger Hohrein zum Jahresende./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,55 €		 Abst. Kursziel*:
50,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,75%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

20:41 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
22.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
22.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

