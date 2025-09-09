DAX 23.620 -0,1%ESt50 5.370 +0,2%Top 10 Crypto 16,08 +1,8%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.503 +0,1%Euro 1,1689 -0,1%Öl 67,27 -0,5%Gold 3.618 -0,6%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Klarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu Klarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu
Kering-Aktie zieht aber an: Option zur Übernahme von Valentino verschoben Kering-Aktie zieht aber an: Option zur Übernahme von Valentino verschoben
CTS Eventim Aktie

87,05 EUR -1,20 EUR -1,36 %
STU
Marktkap. 8,45 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:06 Uhr
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
87,05 EUR -1,20 EUR -1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc stellten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor auf. Bei CTS drehen sich diese zum Beispiel um das derzeitige Geschäftsumfeld, Synergien mit France Billet oder internationale Zukäufe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
88,85 €		 Abst. Kursziel*:
12,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
87,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,88%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:06 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.09.25 CTS Eventim Halten DZ BANK
10.09.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

