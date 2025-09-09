CTS Eventim Aktie
Marktkap. 8,45 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc stellten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor auf. Bei CTS drehen sich diese zum Beispiel um das derzeitige Geschäftsumfeld, Synergien mit France Billet oder internationale Zukäufe./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
88,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
87,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,88%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|11:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
