Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
CTS Eventim Aktie

79,75 EUR -3,15 EUR -3,80 %
STU
Marktkap. 9,54 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

11:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei von Integrationskosten für Übernahmen und einem schwachen Festivalgeschäft geprägt gewesen, schrieb Annick Maas in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Den Ausblick habe das Unternehmen betätigt, kalkuliere nun aber mit den unteren Bereichen seiner Zielspannen. Die Expertin passte ihre Schätzungen entsprechend nach unten an. Sie geht aber davon aus, dass steigende Ticketpreise die Umsatzentwicklung antreiben sollten. Die Ergebnisentwicklung könnte vom Fanartikelgeschäft und möglichen Zukäufen profitieren./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 20:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
82,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
79,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,39%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:36 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
09:31 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:01 CTS Eventim Buy UBS AG
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 CTS Eventim Add Baader Bank
mehr Analysen

